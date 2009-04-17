Янукович: Партія регіонів категорично проти умов МВФ

Партії регіонів виступає категорично проти умов, на яких наполягає Міжнародний валютний фонд для надання Україні чергового траншу кредиту.

“Ми не проти того, щоб давали кредити. Ми за те, щоб давали кредити за якомога менші відсотки”, - йдеться у коментарі В.ЯНУКОВИЧА, переданого УНІАН прес-службою Партії регіонів.

Як наголосив В.ЯНУКОВИЧ, “якщо ці вимоги не задовольняють сьогодні український народ і державу, якщо вони погіршують становище людей, якщо від цього будуть зростати податки та буде падати економіка, - ми, безумовно, проти такого кредиту”.

”Тому ми категорично проти тих умов, на яких сьогодні наполягає Міжнародний валютний фонд”, - резюмував позицію Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні керівник місії МВФ в Україні Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ заявила, що Міжнародний валютний фонд планує надати Україні другий транш фінансової допомоги в сумі 2,8 млрд. дол. Вона уточнила, що черговий транш дещо збільшено, й 2,8 млрд. дол. є половиною загальної суми другого й третього траншів, які, згідно з попереднім планом, МВФ повинен був виділити Україні до середини травня.