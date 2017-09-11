Прихильники Саакашвілі під час прориву через кордон хотіли кровопролиття – МВС

Народний депутат, член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що прихильники екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі під час прориву через кордон намагалися домогтися кровопролиття.

Таку думку Геращенко висловив на своїй сторінці у Facebook.

"5 прикордонників і 11 поліцейських дістали травми під час прориву групи провокаторів на чолі з Михеїлом Саакашвілі через пункт пропуску Шегині.

Головною метою провокаторів, які незаконно проривали державний кордон України, було домогтися кровопролиття, що супроводжується сценами брутального насильства з боку співробітників правоохоронних органів. Цієї мети провокаторам домогтися не вдалося", - зазначив він.

За даними Геращенка, "прикордонникам було дано наказ не застосовувати зброю і спецзасоби до групи провокаторів на чолі з Міхеїлом Саакашвілі".

"Єдино правильним рішенням для влади в Україні залишається діяти згідно із законом. Тому вчорашня заява Генерального прокурора України Юрія Луценка має завершитися пред'явленням підозр усім тим, хто навмисно порушив державний кордон України. Зокрема й провокаторам з числа народних депутатів України, які подали поганий приклад незаконного перетину кордону", - наголосив Геращенко.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 10 вересня, позбавленому українського громадянства екс-голові Одеської обласної державної адміністрації Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині».

Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України.

У Держприкордонслужбі заявили, що Саакашвілі незаконно перетнув польсько-український кордон.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.