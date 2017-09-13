Провідна спортивна газета Італії зобразила Крим російською територією
11:05, 13 вересня 2017Політика
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Автор матеріалу П'єрфранческо Аркетті мовить безпосередньо з Харкова, де сьогодні відбудеться матч між донецьким "Шахтарем" і неаполітанським "Наполі".
На мапі Крим зображено не в складі України / фото Микита Черняк, Facebook
Сьогоднішня Gazzetta dello Sport вказала Крим територією Росії, обізвала "Металіст" "Металургом", а ОСК "Металіст" - все тим же стадіоном "Металург".
Про це повідомив український спортивний журналіст Микита Черняк на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що при цьому автор матеріалу П'єрфранческо Аркетті мовить безпосередньо з Харкова.
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«Нічого нового. Роки йдуть, італійська преса залишається такою італійською», – підкреслив журналіст.
«По-хорошому, за подібні фокуси потрібно відбирати акредитації - щоб поважали чужі території», – додав він.
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