Провідна спортивна газета Італії зобразила Крим російською територією

11:05, 13 вересня 2017
Політика
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Автор матеріалу П'єрфранческо Аркетті мовить безпосередньо з Харкова, де сьогодні відбудеться матч між донецьким "Шахтарем" і неаполітанським "Наполі".

На мапі Крим зображений не в складі України / фото Никита Черняк, Facebook

Сьогоднішня Gazzetta dello Sport вказала Крим територією Росії, обізвала "Металіст" "Металургом", а ОСК "Металіст" - все тим же стадіоном "Металург".

Про це повідомив український спортивний журналіст Микита Черняк на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що при цьому автор матеріалу П'єрфранческо Аркетті мовить безпосередньо з Харкова.

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«Нічого нового. Роки йдуть, італійська преса залишається такою італійською», – підкреслив журналіст.

«По-хорошому, за подібні фокуси потрібно відбирати акредитації - щоб поважали чужі території», – додав він.

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Теги: #Скандал з Кримом#Італія і Крим#Ла газетта делло спорт