Провідна спортивна газета Італії зобразила Крим російською територією

Сьогоднішня Gazzetta dello Sport вказала Крим територією Росії, обізвала "Металіст" "Металургом", а ОСК "Металіст" - все тим же стадіоном "Металург".

Про це повідомив український спортивний журналіст Микита Черняк на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що при цьому автор матеріалу П'єрфранческо Аркетті мовить безпосередньо з Харкова.

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«Нічого нового. Роки йдуть, італійська преса залишається такою італійською», – підкреслив журналіст.

«По-хорошому, за подібні фокуси потрібно відбирати акредитації - щоб поважали чужі території», – додав він.