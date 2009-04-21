Американський суд визнав, що руки Лазаренка чужого не брали?

Колегія суддів 9-го округу штату Каліфорнія (США) 10 квітня у складі трьох осіб, розглянувши апеляційну заяву захисту екс-прем’єр-міністра України Павла ЛАЗАРЕНКА переглянула своє попереднє рішення і повністю зняла з нього всі обвинувачення щодо «переміщення вкрадених коштів з використанням електронних переказів».

Про це ідеться в повідомленні, переданому УНІАН уповноваженої від імені американського захисника П.ЛАЗАРЕНКА адвоката Деніса РІОРДАНА, українського адвоката Марини ДОЛГОПОЛОЇ.

Як зазначається в повідомленні, "ці зміни до вироку мають надзвичайно принциповий характер з точки зору обсягу та характеру обвинувачень". Як йдеться далі, "особливо, слід підкреслити те, що у США судом повністю закрито всі питання щодо агрофірми «Наукова» (Дніпропетровська область). Всі перерахування коштів, що стосувались агрофірми «Наукова», повністю виключено із обвинувачення. Тобто, всю діяльність агрофірми «Наукова» американським судом визнано правомірною".

За інформацією М.ДОЛГОПОЛОЇ, "на сьогодні у США залишаються виключно обвинувачення, що стосуються так званого здирництва у П.М.КИРИЧЕНКА тобто, захист П.ЛАЗАРЕНКА пройшов значний шлях, знявши майже всі обвинувачення, за винятком одного".

"Отже, знято всі, без винятку, інші обвинувачення, а саме: питання, що стосувались діяльності корпорації ЕЄСУ, агрофірми «Наукова», компаній «Пасіфік Модерн Хомс», «Ітера», «Накоста» тощо, а також ті, що стосувались громадян Ю.ТИМОШЕНКО, О.ДІДЯТКОВСЬКОГО, А.МІХАНЕВА, П.ШКУДУНА, Р.НОВАКІВСЬКОГО та ін", - наголошується в документі.

За словами М.ДОЛГОПОЛОЇ, на єдине обвинувачення, що залишається і стосується П.КИРИЧЕНКА, захистом П.ЛАЗАРЕНКА вже подано касацію до Верховного Суду.

Одночасно захист П.ЛАЗАРЕНКА звернувся до Федерального суду США із заявою про перегляд терміну покарання у зв’язку із зняттям значної частини раніше пред’явлених обвинувачень.

Слухання стосовно перегляду терміну покарання відбудеться у Федеральному суді найближчим часом.

"З огляду на це, у теперішній час немає підстав стверджувати про остаточне судове рішення та визначений термін покарання у США відносно П.ЛАЗАРЕНКА, як про це кілька днів тому помилково заявили деякі ЗМІ", - наголошує М.ДОЛГОПОЛА.

*** П.ЛАЗАРЕНКО в серпні 2006 року був засуджений каліфорнійським судом до 9 років ув’язнення за відмивання грошей та інші злочини. Поки продовжуються слухання в апеляційних судах, він залишається під домашнім арештом у своїй квартирі в Сан-Франциско.