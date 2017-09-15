На 10 мільйонів: ГПУ купила 15 авто Toyota Corolla у найдорожчій комплектації

Генеральна прокуратура України 13 вересня за результатами тендеру замовила ТОВ "ВІДІ Автострада" легкові автомобілі на загальну суму 9,27 млн грн. Про це повідомляють "Наші гроші", посилаючись на дані "Прозорро".

"Фірма поставить ГПУ 15 автомобілів Toyota Corolla у комплектації Multidrive S (варіатор) Stile по 619 тис. грн кожна. Автівка матиме камеру заднього виду зі статичною проекцією, двозонний клімат-контроль, аудіосистему Toyota Touch 2 з кольоровим сенсорним дисплеєм 7″ і шістьма динаміками, фронтальні та бокові подушки безпеки водія і переднього пасажира", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Toyota Corolla Stile – це найдорожча комплектація марки, на ринку її продають по 624 тис. грн. У базовій комплектації City автівку можна придбати за 410 тис. грн.

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Єдиним конкурентом "ВІДІ Автострада" із групи "ВіДі" Віталія Джуринського було ТОВ "Гранд-Мотор" Тетяни Дерешук і депутата Красилівської міськради від "Блоку Петра Порошенка "Солідарність" Марії Гвоздьової. Підприємство запропонувало вищу на 48 тис грн. ціну – 9,32 млн. Під час аукціону фірми не понижували свої пропозиції. Очікувана вартість склала 9,56 млн грн.

У торгах щодо автівок Corolla хотіло взяти участь ТОВ "Торговий дім "Євромоторс", але його не допустили до аукціону через невідповідність технічним вимогам.

Нагадаємо, у 2016 році Генпрокуратура за 5 млн грн придбала для САП дві Toyota Camry, три Toyota Corolla та один Volkswagen T6 Caravelle.

У кінці серпня цього року Генпрокуратура провела також аукціон щодо закупівлі 2 позашляховиків Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 Comfort по 1,28 млн грн кожен. Найнижчу ціну на торгах запропонувало теж "ВіДі Автострада" із групи Джуринського. Якщо фірму визначать переможцем, вона поставить і ці автомобілі.