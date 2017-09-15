Влада Каталонії дала старт кампанії за незалежність від Іспанії

Каталонська влада дала офіційний старт кампанії за незалежність від Іспанії. Про початок кампанії було оголошено ввечері четверга, 14 вересня, під час кориди в місті Таррагона. Раніше про приєднання до кампанії оголосила мер Барселони. Вона наголосила, що референдум щодо незалежності відбудеться й у найбільшому каталонському місті, як повідомляє DW.

Як повідомлялося, каталонська прокуратура наказала поліції вилучати скриньки для голосування та інші предмети, які можуть бути використані для проведення референдуму. У відповідь глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон закликав залишити поліцію у спокої. 11 вересня, він пообіцяв, що попри протидію з боку Мадрида референдум про незалежність все одно відбудеться. Також було порушено справи проти 712-ти голів муніципалітетів у Каталонії.

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Регіональна каталонська влада призначила референдум щодо незалежності на 1 жовтня 2017 року. Однак іспанський уряд категорично відкидає можливість його проведення та називає референдум незаконним. Прокуратура відкрила справу щодо членів каталонського уряду, обвинувативши їх у громадянській непокорі, зловживанні владою та нецільовому використанні бюджетних коштів. За цими обвинуваченнями їм загрожує до восьми років тюремного ув'язнення.

Так само Конституційний суд Іспанії призупинив дію другого закону, ухваленого парламентом Каталонії 6 вересня, у якому були окреслені правові рамки для проголошення незалежності регіону. 8 вересня КС Іспанії призупинив дію першого закону, який передбачає проведення 1 жовтня референдуму про незалежність Каталонії.