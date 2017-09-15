Путін закликав Макрона підтримати ініціативу щодо місії ООН на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін закликав президента Франції Еммануеля Макрона підтримати російську ініціативу щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля за підсумками телефонних переговорів глав держав двох країн.

«Володимир Путін закликав Еммануеля Макрона підтримати російську ініціативу про заснування місії ООН зі сприяння охороні Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) на південному сході України», - йдеться в повідомленні.

При цьому в прес-релізі Кремля окуповані частини Донецької і Луганської областей названі «південним сходом» України, а російське вторгнення - «внутрішньоукраїнською кризою».

Читайте такожПутін висуватиме багато умов при обговоренні миротворців на Донбасі - МЗС

Також заявляється, що в розмові глав держав наголошено на важливості повного і неухильного дотримання сторонами конфлікту досягнутих домовленостей, зокрема так званого «шкільного перемир'я», узгодженого в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі й підтриманого лідерами держав «нормандського формату».

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

5 вересня Путін сказав, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування в Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

У свою чергу 7 вересня Порошенко наголосив, що миротворці ООН мають бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку кордону з РФ.

Українська делегація в штаб-квартирі ООН також передала на розгляд партнерам із Ради безпеки свій проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

8 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уточнив слова Путіна про миротворців на лінії зіткнення на Донбасі. «Це не сили ООН, це саме місія зі сприяння охороні спостерігачів ОБСЄ. Вона перебуває в повній відповідності з логікою Мінських домовленостей», - сказав Лавров.

11 вересня в телефонній розмові Путін виклав канцлеру Німеччини Ангелі Меркель російську ініціативу про місію ООН на Донбасі й висловив готовність доповнити проект резолюції Ради безпеки ООН про розміщення миротворців у всіх місцях поїздок спостерігачів ОБСЄ на Донбасі.

За інформацією прес-служби Кремля, "Путін докладно зупинився на російській ініціативі про заснування місії ООН зі сприяння охороні Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. З урахуванням висловлених Меркель міркувань російський лідер відзначив готовність доповнити запропоновані в російському проекті резолюції Ради безпеки функції згаданої місії ООН". Як заявили в Кремлі, мається на увазі, що забезпечення охорони спостерігачів ОБСЄ ООНівцями може здійснюватися не тільки на лінії зіткнення після розведення сил і засобів обох сторін, а й в інших місцях, де місія ОБСЄ проводить свої інспекційні поїздки відповідно до Мінського комплексу заходів.