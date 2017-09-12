Росія пропонує створити озброєну місію ООН на Донбасі терміном на 6 місяців - ЗМІ

Росія пропонує створити озброєну стрілецькою зброєю місію ООН для захисту спостерігачів ОБСЄ на сході України на початковий період у шість місяців після відведення військ і військової техніки від лінії зіткнення.

Про це йдеться в підготовленому РФ проект резолюції Ради Безпеки ООН, копію якого має ТАСС.

Згідно з документом, запропонована Місія ООН зі сприяння охороні Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на Донбасі буде заснована "після повного розведення сил і засобів сторін від фактично існуючої лінії зіткнення на період шість місяців", а її глава "доповідатиме безпосередньо генеральному секретарю" ООН Антоніу Гутеррішу.

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Також проект резолюції передбачає, що місія "являтиме собою озброєну стрілецькою зброєю місію, уповноважену виключно забезпечувати безпеку груп спостерігачів СММ ОБСЄ", які здійснюють "цілодобовий моніторинг у зонах розведення сил і засобів сторін".

Передбачається, що в разі прийняття документа генсеку ООН буде доручено "негайно почати підготовчу роботу і якомога швидше представити Раді Безпеки на розгляд та затвердження докладні рекомендації щодо чисельності та національного складу" майбутньої місії, а також її повноважень. Ці рекомендації, наголошується в тексті, повинні бути узгоджені "з урядом України і з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей України".

У проекті резолюції йдеться про "повну повагу до суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України", а також наголошується, що врегулювати конфлікт на Донбасі "можна тільки шляхом повного виконання" комплексу заходів щодо виконання мінських угод, прийнятого 12 лютого 2015 року та схваленого резолюцією Радбезу 2202. У зв'язку з цим Росія запропонувала членам РБ закликати до "повного, всебічного і послідовного виконання" Мінських угод, а також узгодження в рамках Тристоронньої контактної групи "практичних кроків з виконання домовленостей про розведення сил і засобів" від лінії зіткнення.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

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5 вересня президент РФ Володимир Путін сказав, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

У свою чергу 7 вересня Порошенко заявив, що миротворці ООН повинні бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку кордону з РФ.

Українська делегація в штаб-квартирі ООН також передала на розгляд партнерам з Ради безпеки свій проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

8 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уточнив слова Путіна про миротворців на лінії зіткнення на Донбасі. «Це не сили ООН, це саме місія зі сприяння охороні спостерігачів ОБСЄ. Вона є в повній відповідності з логікою Мінських домовленостей», - сказав Лавров.

11 вересня в телефонній розмові Путін виклав канцлеру Німеччини Ангелі Меркель російську ініціативу про місію ООН на Донбасі і висловив готовність доповнити проект резолюції Ради безпеки ООН про розміщення миротворців в усіх місцях поїздок спостерігачів ОБСЄ на Донбасі.