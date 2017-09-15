"Підрив Махаурі стане уроком": приватна розвідка США попередила про кілерів Путіна в Києві та загрозу гучних вбивств

Останнім часом Київ став небезпечним місцем для ворогів Кремля. Тож загроза гучних вбивств у столиці України зберігається.

Таку думку висловили фахівці приватної розвідки США Stratfor, пише "Апостроф".

За словами віце-президента департаменту тактичного аналізу Скотта Стюарта, смерть Тимура Махауріста, якого підірвали 8 вересня у Києві в автомобілі Toyota Camry, стане важливим уроком для інших.

А те, що пасажири авто залишилися живими, свідчить про одне – вибуховий пристрій, імовірно, управлявся дистанційно, а сама спецоперація була професійно спланована. За такими спецоперації стоїть ніхто інший, як спецслужби Росії.

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За словами аналітика, вбивство Тимура Махауріста має багато спільного з вбивствами полковника військової розвідки України Максима Шаповала та журналіста Павла Шеремета.

Не можна забувати і за російського журналіста Олександра Щетініна, смерть якого слідство вважає самогубством. А також екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова. Та й Адама Осмаєва врятувала Аміна Окуєва, підстреливши кілера з Росії.

"У Києві залишається ще чимало ворогів Росії. Враховуючи нещодавні події, не дивно, якщо в майбутньому стануться нові вбивства. Щоб уникнути долі Махаурі тим, хто не в ладах з Кремлем, слід бути більш обережними", – підкреслив Стюарт.