"Підрив Махаурі стане уроком": приватна розвідка США попередила про кілерів Путіна в Києві та загрозу гучних вбивств
Вбивство Тимура Махаурі має багато спільного з вбивствами полковника військової розвідки України Максима Шаповала і журналіста Павла Шеремета, зазначають у розвідці.
Останнім часом Київ став небезпечним місцем для ворогів Кремля. Тож загроза гучних вбивств у столиці України зберігається.
Таку думку висловили фахівці приватної розвідки США Stratfor, пише "Апостроф".
За словами віце-президента департаменту тактичного аналізу Скотта Стюарта, смерть Тимура Махауріста, якого підірвали 8 вересня у Києві в автомобілі Toyota Camry, стане важливим уроком для інших.
А те, що пасажири авто залишилися живими, свідчить про одне – вибуховий пристрій, імовірно, управлявся дистанційно, а сама спецоперація була професійно спланована. За такими спецоперації стоїть ніхто інший, як спецслужби Росії.
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За словами аналітика, вбивство Тимура Махауріста має багато спільного з вбивствами полковника військової розвідки України Максима Шаповала та журналіста Павла Шеремета.
Не можна забувати і за російського журналіста Олександра Щетініна, смерть якого слідство вважає самогубством. А також екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова. Та й Адама Осмаєва врятувала Аміна Окуєва, підстреливши кілера з Росії.
"У Києві залишається ще чимало ворогів Росії. Враховуючи нещодавні події, не дивно, якщо в майбутньому стануться нові вбивства. Щоб уникнути долі Махаурі тим, хто не в ладах з Кремлем, слід бути більш обережними", – підкреслив Стюарт.