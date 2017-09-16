Журналіст заявив про напад охоронців біля ресторану, в якому знаходився Порошенко

04:19, 16 вересня 2017
Політика
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Журналіст звинуватив працівників УДО у нападі на знімальну групу біля одного з ресторанців у Конча-Заспі.

Журналіст заявив про напад охоронців УДО / фото facebook.com/mixailotkach

Журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач заявив на своїй сторінці у Facebook про напад з боку співробітників Управління державної охорони (УДО).

За його словами, інцидент стався у ніч проти 16 вересня в Конча-Заспі біля одного з ресторанів.

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Журналіст розповів, на той час у закладі перебували президент Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, віце-спікер Ірина Геращенко та ціла низка політиків.

"На мене і оператора скоїли напад співробітники Управління державної охорони, намагаючись завадити зйомці", - написав Михайло Ткач.

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Теги: #напад на журналістів#охорона напала на журналістів#перешкоджання журналістам