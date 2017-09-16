Журналіст заявив про напад охоронців біля ресторану, в якому знаходився Порошенко

Журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач заявив на своїй сторінці у Facebook про напад з боку співробітників Управління державної охорони (УДО).

За його словами, інцидент стався у ніч проти 16 вересня в Конча-Заспі біля одного з ресторанів.

Читайте такожВ СБУ пояснили візит в офіс "Української правди"

Журналіст розповів, на той час у закладі перебували президент Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, віце-спікер Ірина Геращенко та ціла низка політиків.

"На мене і оператора скоїли напад співробітники Управління державної охорони, намагаючись завадити зйомці", - написав Михайло Ткач.