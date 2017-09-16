Журналіст заявив про напад охоронців біля ресторану, в якому знаходився Порошенко
04:19, 16 вересня 2017Політика
8 0
Журналіст звинуватив працівників УДО у нападі на знімальну групу біля одного з ресторанців у Конча-Заспі.
Журналіст заявив про напад охоронців УДО / фото facebook.com/mixailotkach
Журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач заявив на своїй сторінці у Facebook про напад з боку співробітників Управління державної охорони (УДО).
За його словами, інцидент стався у ніч проти 16 вересня в Конча-Заспі біля одного з ресторанів.
Читайте такожВ СБУ пояснили візит в офіс "Української правди"
Журналіст розповів, на той час у закладі перебували президент Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, віце-спікер Ірина Геращенко та ціла низка політиків.
"На мене і оператора скоїли напад співробітники Управління державної охорони, намагаючись завадити зйомці", - написав Михайло Ткач.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter