"Коли у Трампа буде добрий настрій": Кучма оцінив шанси надання Україні летальної зброї

Колишній президент, представник України у Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма вважає адміністрацію президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа перспективнішою для розвитку відносин між США та Україною, ніж попередню адміністрацію президента-демократа Барака Обами.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, що транслювалося на одному з телеканалів.

На думку Кучми, лише Трампу відомо, чи нададуть Україні летальну зброю.

"Знає тільки один Трамп. В нього настрій знаєте який? Змінюється кожен день. Давайте почекаємо, коли у нього буде добрий настрій на користь України, і якісь проблеми будуть по відношенню до Росії, і він позитивно вирішить надати Україні летальну зброю", - сказав Кучма.

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Також його запитали, чи є адміністрація Трампа більш перспективною для розвитку відносин США та України, ніж попередня адміністрація Обами.

«Ця ситуація, яка є, так, вона більш перспективна, ніж адміністрація Обами», - зазначив Кучма.

Він також додав, що «в останній час Обама практично по відношенню до (Північної) Кореї конкретних окремих кроків, окрім дипломатичних заяв, нічого не робив».