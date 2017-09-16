Санкції проти Росії діятимуть до повернення Криму Україні - Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявляє, що санкції проти Російської Федерації зберігатимуться до повного виконання нею Мінських угод та повернення Криму.

Читайте такожВолкер розповів про бачення США миротворчої місії на ДонбасіПро це він сказав журналістам на брифінгу, який транслювався на телеканалі "112 Україна", в ефірі якого звучав закадровий український переклад.

На його думку, Росія зазнає від санкцій негативного впливу. Волкер переконує, що санкції будуть зберігатися чинними досить тривалий період часу.

"Я думаю, вони розуміють, що це буде продовжуватися ще дуже довго. Але я також бачу бажання Росії, щоби санкції були зняті", - сказав він.

Спецпредставник США нагадав про два пакети санкцій, запроваджених через незаконну анексію Криму та конфлікт на Донбасі.

"Якщо вона визнає, що вона анексувала Крим, що вона вторглася на східну територію України, тоді ми можемо поговорити... Якщо ми говоримо про Мінські домовленості, то це не лише про припинення вогню. Вони вимагають також політичних кроків, безпеку, відновлення суверенітету України, повний контроль Україною її території, і тому санкції не будуть зняті до того, поки все це не буде виконано", - заявив Волкер.

"Навіть якщо Росія виконає ці умови, і ми будемо впевнені, що вона хоче відновити суверенітет України, через механізми, які ми зараз розробляємо, санкції все ще залишаться активними через Крим", - додав він.