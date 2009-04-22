Черновецького зачекалися так, що просять на роботу навіть у свято

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вийде на роботу з відпустки після 8 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив в інтерв’ю журналістам в.о. голови столичної міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

“У нього відпустка до 8 травня”, - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО, додавши: “9-го чи 10-го буде на робочому місці”.

Як повідомляв УНІАН, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ за узгодженням з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ з 19 лютого по 21 березня перебував у щорічній відпустці.

23 лютого у прес-службі КМДА повідомили, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ перебуває на лікуванні в закордонній клініці, оскільки лікарі встановили йому попередній діагноз – “запалення легенів”.

10 березня “у зв’язку з виробничою необхідністю” Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ призупинив свою відпустку.

26 березня мер заявив ЗМІ, що збирається підлікуватися, і для цього планує знову відвідати Ізраїль.

Наступного дня А.ГОЛУБЧЕНКО повідомив, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пішов у відпустку з 27 березня до 6 квітня.

7 квітня в КМДА поінформували, що мер не зміг 6 квітня вийти на роботу з відпустки у зв’язку з необхідністю продовження курсу лікування і реабілітації ускладнень, що виникли через перенесену ним “на ногах” хворобу запалення легень. За оцінками лікарів, тривалість відповідного реабілітаційно-лікувального курсу може тривати до трьох тижнів, зазначили в прес-службі мерії.

На час відсутності Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО обов’язки голови КМДА виконує його перший заступник А.ГОЛУБЧЕНКО.