Російська сторона пообіцяла допустити сьогодні до Гриба українського консула

Російська сторона пообіцяла, що сьогодні допустить українського консула до незаконно затриманого 19-річного громадянина України Павла Гриба.

Про це заявив його батько Ігор Гриб в ефірі «112 Україна».

«Сьогодні начебто вже російська сторона обіцяла допустити до Павла наших консулів, і я очікую інформації з Росії», - сказав він.

Батько Гриба зазначив, що на даний час він не має інформації щодо стану здоров’я сина.

«У п’ятницю, як нам відомо, його вивозили до якогось медичного закладу - що там йому робили, ми не знаємо, на жаль», - додав він.

Він також повідомив, що адвокат Павла поки не знає суті пред’явлених йому звинувачень.

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Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня хлопець поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки в соціальних мережах. Дівчина ж повинна була приїхати на зустріч з Росії.

Гриб-старший сказав, що Павло мав повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, батько поїхав на пошуки сина до Гомеля. У Гомелі він з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст.205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (Сочі).

7 вересня стало відомо, що Павла утримують у слідчому ізоляторі № 5 в Краснодарі.

В МЗС України заявляли, що українські консули і адвокат не можуть отримати доступ до Гриба. 11 вересня адвокат Андрій Сабінін провів зустріч з юнаком.

13 вересня суд у Краснодарі постановив заарештувати Павла до 17 жовтня.

15 вересня в МЗС повідомили, що Гриба перевели зі слідчого ізолятора до медзакладу. 16 вересня з медичного закладу його знову перевели до слідчого ізолятора.