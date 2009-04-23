Ющенка вхопили за язика на обмовці «за Фрейдом»

Заява Віктора ЮЩЕНКА про участь у президентській кампанії і оголошення “заповіту” свідчать про невизначеність у своєму політичному майбутньому.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив політолог Володимир ФЕСЕНКО, коментуючи, зокрема, заяви Президента України В.ЮЩЕНКА про намір вдруге балотуватися на пост глави держави та домогтися втілення своїх конституційних ініціатив.

“Думаю, що Президент сам для себе не визначився із своїм політичним майбутнім. Він намагається робити гарний вигляд при не зовсім гарній ситуації. Він каже, що братиме участь у президентській кампанії, але, у той же час, використовує дуже показовий, навіть такий собі “фрейдистський” термін, як “заповіт”. Але про “заповіт” люди кажуть тоді, коли вони відходять – у даному випадку з політичного життя”, - сказав В.ФЕСЕНКО, додавши, що “якщо ЮЩЕНКО вже думає про заповіт, то це є ознакою того, що він тверезо оцінює свої шанси на “перемогу” на президентських виборах”.

Щодо запропонованих главою держави політичних реформ, то, на думку експерта, їх абсолютна більшість не мають перспектив для реалізації з огляду на невеликий термін президентства, який залишився у В.ЮЩЕНКА.

“Можливо, це була остання спроба завоювати довіру виборців, але, вважаю, шанси вже втрачені. Запізно він почав демонструвати таку активність. Зараз обіцяти реконструювати країну, коли до закінчення президентського терміну залишилося менше року, - думаю, що запізно”, - вважає В.ФЕСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, учора, 22 квітня, на прес-конференції з приводу цілей, завдань та перспектив проведення в державі конституційної реформи В.ЮЩЕНКО заявив: “Я відверто хочу сказати. Це як мій політичний заповіт – якщо ми не зробимо демократичну європейську активну Конституцію, яка сформує противаги влади, ми отримаємо колосальні ризики по проходженню демократичного процесу”.

Водночас на запитання журналістів, чи не означають його слова про політичний заповіт те, що він не братиме участі у наступних президентських виборах, В.ЮЩЕНКО відповів: “Іду. Це так ясно, очевидно”.