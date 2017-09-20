Росія на сьогодні є найбільшою загрозою міжнародній безпеці – президент України

Президент України Петро Порошенко переконаний, що Росія на сьогодні є не контрибутором міжнародної безпеки, а її найбільшою загрозою.

Про це Порошенко заявив під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН сьогодні в Нью-Йорку.

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«Просто замисліться. Крадіжка землі іншого народу … Викрадення людей … Ведення прихованої війни … Збиття цивільного літака ... Поширення брехні по всьому світу – чи ця поведінка личить постійному члену Ради безпеки? Росія є не контрибутором міжнародної безпеки, а її найбільшою загрозою», - заявив він.

За словами глави Української держави, на сьогодні Росія, мабуть, є єдиною країною в світі, яка має конфлікти – гарячі, заморожені чи потенційні – майже з усіма країнами-сусідами.