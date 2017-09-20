Переговори про звільнення заручників на Донбасі зайшли в глухий кут - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що переговори у рамках мінського процесу про звільнення заручників, яких утримують терористи на Донбасі, зайшло в глухий кут.

Про це Порошенко сказав під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН сьогодні в Нью-Йорку.

«Питання звільнення заручників у рамках мінського процесу зайшло в глухий кут. Список українських заручників на Донбасі постійно зростає. Люди викрадаються навмисно. Єдиною їхньою провиною є проукраїнська позиція», - заявив він.

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За словами Порошенка, Росія також безцеремонно відкидає встановлення постійного контролю місії ОБСЄ над кордоном між Україною та Росією.

Довідка УНІАН. За даними Об'єднаного центру СБУ з координації пошуку і звільнення незаконно позбавлених волі осіб та заручників і встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в зоні АТО, на сьогодні бойовики утримують у заручниках 144 особи, зниклими безвісти вважаються 410 осіб.