Наближаються позачергові місцеві вибори

Центральна виборча комісія затвердила обсяг видатків для проведення позачергових місцевих виборів і схвалила проект положення про середньозважений показник вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу в ЗМІ для проведення передвиборної агітації з виборів Президента України 25 жовтня 2009 року.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, відповідне рішення ухвалене сьогодні на засідання Центральної виборчої комісії, яке провів голова Центрвиборчкому Володимир ШАПОВАЛ.

6 квітня 2009 року Верховна Рада України своїми постановами призначила низку позачергових місцевих виборів на 21 червня 2009 року. Цього дня заплановано проведення позачергових виборів 16 сільських і селищних голів у 13 областях України.

Відтак Центральна виборча комісія затвердила обсяг бюджетних видатків, необхідних для проведення зазначених виборів. Загальна сума цих видатків становить 416,9 тисяч гривень.

Після відповідного розгляду Комісія попередньо схвалила проект Положення про середньозважений показник вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу в засобах масової інформації для проведення передвиборної агітації в період виборчого процесу з виборів Президента України 25 жовтня 2009 року. Крім того, ЦВК рекомендувала Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення та Державному комітету телебачення та радіомовлення України розглянути проект Положення, та надіслати відповідне рішення до Центральної виборчої комісії до 25 травня 2009 року.

Також, Центральна виборча комісія внесла окремі зміни до постанови ЦВК "Про структуру і чисельність Секретаріату, патронатної служби, Служби розпорядника Державного реєстру виборців та автогосподарства Центральної виборчої комісії" та до Положення про Службу розпорядника Державного реєстру виборців.