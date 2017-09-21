Нардепи знов відмовилися скасувати перерви між засіданнями і працювати до ночі

Депутати Верховної Ради знову не підтримала пропозицію спікерапарламенту Андрія Парубія працювати сьогодні без перерви між ранковим та вечірнім засіданнями і не завершувати роботу, доки не буде розглянуто судової та пенсійної реформ.

Читайте такожНардепи відмовилися завтра працювати цілий день, щоб розглянути всі поправки до судової реформи Як передає кореспондент УНІАН, спікер тричі ставив цю пропозицію на голосування.

З першого разу її підтримали 219 депутатів з 350, зареєстрованих у сесійній залі. А ще двічі пропозицію підтримали лише 212 депутатів.