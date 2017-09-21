Марина Порошенко і Бріджит Макрон зустрілися в Нью-Йорку (фото)
15:52, 21 вересня 2017Політика
1119 0
Вони обговорили питання розвитку інклюзивної освіти в Україні та домовилися про співпрацю в цьому напрямку.
Бріджит Макрон / REUTERS
Бріжит Макрон разом з чоловіком, президентом Франції, Еммануелем Макроном нині знаходяться в Нью-Йорку, куди вони прибули на засідання Генасамблеї ООН.
Поїхала туди і Марина Порошенко з чоловіком, президентом України, Петром Порошенком. Там перша леді України зустрілася з першою леді Франції. Вони обговорили питання розвитку інклюзивної освіти в Україні та домовилися про співпрацю в цьому напрямку, пише ТСН.
Читайте такожДружина президента Франції не стане першою леді
Помічниця Марини Порошенко Наталія Бутенко-Беба опублікувала на своїй сторінці в Facebook фото перших леді. На зустрічі Порошенко з'явилася у сукні з красивою вишивкою 18-19 століття від українського бренду OKSANA POLONETS.
Фото: Марина Порошенко і Бріджит Макрон/Facebook Наталії Бутенко-Бебы
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Візит Порошенка до США