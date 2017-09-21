Марина Порошенко і Бріджит Макрон зустрілися в Нью-Йорку (фото)

Бріжит Макрон разом з чоловіком, президентом Франції, Еммануелем Макроном нині знаходяться в Нью-Йорку, куди вони прибули на засідання Генасамблеї ООН.

Поїхала туди і Марина Порошенко з чоловіком, президентом України, Петром Порошенком. Там перша леді України зустрілася з першою леді Франції. Вони обговорили питання розвитку інклюзивної освіти в Україні та домовилися про співпрацю в цьому напрямку, пише ТСН.

Читайте такожДружина президента Франції не стане першою леді

Помічниця Марини Порошенко Наталія Бутенко-Беба опублікувала на своїй сторінці в Facebook фото перших леді. На зустрічі Порошенко з'явилася у сукні з красивою вишивкою 18-19 століття від українського бренду OKSANA POLONETS.