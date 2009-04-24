Тимошенко щодо Гоголя думає точно так, як Путін

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що творчість письменника Миколи Гоголя об’єднує Україну та Росію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час презентації видання повного зібрання творів М.Гоголя, виданого спільними зусиллями українських та російських фахівців. Ю.ТИМОШЕНКО є автором передмови у цьому виданні.

«Для нас важливо, щоб навколо Гоголя дійсно об’єдналися дві країни, і щоб ми спільно з такою ініціативою подарували світу повне зібрання творів без редагування», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас прем’єр-міністр нагадала, що з ініціативою спільного українсько-російського видання творів М.Гоголя виступив Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН.

На думку прем’єра, нове видання ставить крапку у дискусіях, якій культурі належить ім’я цього видатного письменника. «Знаєте, коли зустрічаються українські та російські політики, саме головне, що вони говорять: Гоголь – наш! Я хочу, щоб ми говорили наш Гоголь, бо це дійсно те, чим можуть пишатися два народи. Я вважаю, що від Гоголя пішли дві культурні та літературні традиції – українська та російська. Кожна культура взяла у митця те, що для неї було найвиразніше, найближче і найважливіше. Гоголь дійсно нас об’єднує. Його творчість та непересічна постать, безперечно, увійшла в історію світового письменства як російського письменника, але Гоголь завжди був українцем», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу В.ЧЕРНОМИРДІН додав, що саме М.Гоголь відкрив росіянам український народ. «Гоголь належить всім нам, тим, хто його любить. Микола Гоголь відкрив український народ росіянам – його самобутність, культуру, унікальну мову та традиції, як Пушкін відкрив усьому світові Росію», - сказав посол.

В.ЧЕРНОМИРДІН та Ю.ТИМОШЕНКО подякували всім фахівцям, які брали участь у підготовці видання повного зібрання творів М.Гоголя.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН вважає, що творчість письменника Миколи Гоголя нерозривно пов`язує російський і український народи.