Конституційний суд відмовився розглядати скаргу Ющенка

Конституційний суд України відмовив у відкритті провадження за поданням Президента України щодо конституційності окремих положень розпорядження Кабінету Міністрів «Про затвердження переліків господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій (долі) яких підлягають продажу, державних підприємств, холдингових компаній і відкритих акціонерних товариств, які підлягають підготовці до продажу в 2009 році» від 3 грудня 2008 року №1517-р.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КСУ.

Як відзначили в прес-службі, у відкритті провадження відмовлено на підставі пункту 3 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» - непідвідомчість Конституційному Суду питання, порушеного в конституційному поданні.

Як повідомляв УНІАН, дане конституційне подання Президента надійшло в КСУ в грудні минулого року.

Довідка УНІАН. Відповідно до розпорядження КМУ №1517-р від 3 грудня 2008 року, в 2009 році приватизації підлягає, зокрема, державні долі підприємств: 26,98% акцій ВАТ "Львівобленерго", 25,01% - "Одесаобленерго", 25,02% - "Прикарпаттяобленерго" і по 25%+1 акція "Чернігівобленерго", "Полтаваобленерго" і "Сумиобленерго"; а також 60% пакети 4 генеруючих компаній: ВАТ «Центренерго», ВАТ «Донбасенерго», ВАТ «Західенерго», ВАТ «Дніпроенерго».

Крім того, в 2009 р. планується приватизувати 100% акцій ВАТ “Ізюмський тепловозоремонтний завод” і ВАТ “Гайворонський тепловозоремонтний завод”, 67,79% акцій «Укртелекому», 75,22% акцій «Турбоатому й пакети акцій низки інших об`єктів.