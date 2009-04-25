У НУ-НС натякнули ПР та БЮТ, що на сворення "ширки" часу - в обріз

Народний депутат від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ вважає, що Блоку Юлії Тимошенко і Партії регіонів доцільно створювати коаліцію лише до кінця травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав вчора в ефірі ток-шоу «Свобода на «Інтері».

За словами П.ЖЕБРІВСЬКОГО, якщо до кінця травня БЮТ і Партії регіонів не створять коаліцію з метою внесення змін до Конституції, то до президентських виборів це вже немає сенсу робити.

Він нагадав, що для внесення змін до Конституції необхідно проведення двох підряд сесій Верховної Ради, щоб прийняти ці зміни в першому читанні, відправити до Конституційного Суду для надання висновку і на наступній сесії ухвалити їх в цілому.

На думку депутата, лише у такому разі коаліцію БЮТ і Партії регіонів була б доцільно створювати.