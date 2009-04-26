Тимошенко поклала квіти до Меморіального кургану

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО взяла участь у церемонії покладання квітів до Меморіального кургану „Героям Чорнобиля” та пам’ятного знаку „Воїнам Чорнобиля” з нагоди Дня Чорнобильської трагедії.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, у церемонії також взяли участь в.о. голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, голова Київської обласної державної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО, члени уряду та народні депутати.