Тимошенко поклала квіти до Меморіального кургану
11:56, 26 квітня 2009Політика
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У церемонії взяли участь члени уряду
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО взяла участь у церемонії покладання квітів до Меморіального кургану „Героям Чорнобиля” та пам’ятного знаку „Воїнам Чорнобиля” з нагоди Дня Чорнобильської трагедії.
Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, у церемонії також взяли участь в.о. голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, голова Київської обласної державної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО, члени уряду та народні депутати.
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