Українцям порадили перетинати кордон Білорусі із Росією лише літаками

У МЗС України громадянам радять перетинати кордон Білорусі із РФ лише на літаках. Про це йдеться на сайті відомства.

Зазначається, що це зумовлено тим, що РФ, посилаючись на відсутність пунктів пропуску через російсько-білоруський державний кордон, заборонила його перетин громадянами третіх країн, крім громадян РФ та Білорусі, у тому числі дипломатам і представникам міжнародних організацій.

МЗС Росії з 15 травня 2017 року російська сторона здійснює прикордонний контроль повітряних суден, які прибувають в Росію з Білорусі й повертаються назад.

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"У цьому зв’язку усім громадянам третіх країн, включаючи членів дипломатичного і адміністративно-технічного персоналу дипломатичних представництв, консульських установ і представництв міжнародних організацій рекомендується для поїздок за вказаним маршрутом використовувати авіаційний транспорт", - йдеться у повідомленні МЗС.

Наголошується, що між Білоруссю та РФ відсутні чинні угоди про пункти пропуску, тож білоруська прикордонна служба не здійснює контроль на цій ділянці кордону.

Як повідомляв УНІАН раніше, 28 серпня член громадської ради Держприкордонслужби України ІгорГриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня він поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки у соціальних мережах. Дівчина ж мала приїхати на зустріч з Росії. Гриб-старший сказав, що Павло мав повернутися того самого дня. Коли цього не сталося, батько виїхав на пошуки сина до Гомеля. У Гомелі він з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (Сочі).

7 вересня стало відомо, що Павло утримується у слідчому ізоляторі № 5 в Краснодарі.