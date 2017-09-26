Заяви Угорщини щодо закону про освіту пов’язані з виборами і спробами відволікти увагу від проблем з ЄС - Єлісєєв

Заступник глави адміністрації президента Костянтин Єлісєєв вважає, що заяви Угорщини щодо мовних положень українського закону про освіту пов’язані з виборами в цій країні, а також з намаганням відволікти увагу від проблем у відносинах з ЄС. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

Читайте такожВідповідь Будапешта на закон про освіту: Угорщина відтепер блокуватиме будь-яке зближення України з ЄС"Ці всі істеричні заяви угорської сторони пов’язані передусім з парламентськими виборами в Угорщині, які відбудуться наступного року, а також з тим, що Угорщина хоче відвернути увагу від нинішніх проблем у відносинах з ЄС, зокрема у контексті міграційних питань", - зазначив Єлісєєв.

Він вважає, що Україні треба діяти спокійно та зважено, але при цьому не поступатися національними інтересами.

"Ми маємо продемонструвати, що ми є велика європейська нація, що у нас є свої національні інтереси і що у нас є свій хребет. І нас на цьому шляху не зламати", - зауважив Єлісєєв.

За його словами, в питані закону про освіту потрібен діалог, але угорська сторона замість того, щоб врегулювати проблему в двосторонньому форматі, "вирішила йти на більш широкий формат".

"Ми готові до двосторонніх консультацій, залучити експертів, щоб довести, що цей закон відповідає найкращим європейським стандартам і відповідає, як інтересам угорської національної меншини, так і інтересам української сторони", - додав заступник глави АП.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон "Про освіту", яким в Україні запроваджується 12-річна середня освіта. Верховна Рада ухвалила цей закон 5 вересня.

Документ передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Відповідно до закону, особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних установах для отримання освіти поряд з державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.

Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах дошкільної та загальної середньої освіти поряд з державною мовою відповідного корінного народу. Це право реалізується через створення класів (груп) з навчанням мовою цього народу поряд з державною мовою.

Встановлено, що особи, які належать до корінних народів, нацменшин України, які почали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 продовжують отримувати таку освіту відповідно до правил, які діють до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону, що стосуються мови навчання представників національних меншин України.

Своєю чергою в Міністерстві освіти і науки запевнили, що мовні положення нового закону про освіту в Україні не порушують Європейську хартію регіональних мов або мов меншин та Рамкову конвенцію про захист національних меншин.

Сьогодні глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив про намір його країни блокувати зближення України і ЄС через мовні положення закону про освіту.