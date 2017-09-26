Гриневич розчарована наміром Угорщини блокувати зближення України і ЄС

Міністр освіти і наук Лілія Гриневич розчарована наміром Угорщини блокувати зближення України та ЄС через мовні положення нового закону про освіту. Про це вона заявила в ефірі телеканалу «112 Україна».

Читайте такожУ МОН анонсували переговори із Угорщиною щодо закону про освіту«Мене це надзвичайно розчаровує, тому що це дивно, що наші угорські партнери не можуть бути зацікавлені, щоб українські громадяни, зокрема угорського походження, також мали європейські перспективи», - сказала вона.

Міністр підкреслила, що Україна не порушує свої міжнародні зобов’язання у сфері захисту прав національних меншин.

«Ми цим законом і можемо це доводити, не порушуємо наших міжнародних зобов’язань. Мені здається, що в Угорщині породжено багато різних міфів стосовно цього закону», - додала Гриневич.

Вона підкреслила, що багато українських дітей угорського походження не знають державної мови, й положення нового закону про освіту спрямовані на виправлення такої ситуації.

«Ми не закриваємо школи з мовами національних меншин, ми лише розширюємо можливість навчання української мовою в цих школах, тому що ми маємо на сьогодні порушення прав українських дітей угорського походження, які, здобуваючи повну загальну середню освіту в Україні, не володіють українською державною мовою. Це означає, що вони не мають доступу до вищої освіти, це означає, що вони не можуть обіймати у майбутньому державні посади, посади в органах місцевого самоврядування. Нам треба розширити їхні освітні права. Ми при цьому збережемо частину викладання угорської мовою, діти будуть вчити угорську мову, але вони зможуть інтегруватись повноцінно в українське суспільство, володіючи державною мовою на хорошу рівні», - наголосила міністр.

За словами Гриневич, українські чиновники проводитимуть консультації з іноземними партнерами і пояснюватимуть, як впроваджуватимуться мовні норми закону про освіту, показувати навчальні плани для шкіл, де навчаються представники нацменшин, тощо.

«Мені здається, що нам потрібно більше порозуміння, і замість ультиматумів ми були б вдячні за відкритість керівництва Угорщини почути наші аргументи і ті плани, які ми хочемо реалізувати для наших маленьких українців, що навчаються в школах з національними мовами меншин», - закликала Гриневич.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив про намір країни блокувати зближення України і ЄС через мовні положення закону про освіту.

Вчора, 25 вересня, президент Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», яким в Україні запроваджується 12-річна середня освіта. Верховна Рада ухвалила цей закон 5 вересня.

Документ передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Відповідно до закону, особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних установах для отримання освіти поряд з державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.

Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах дошкільної та загальної середньої освіти поряд з державною мовою відповідного корінного народу. Це право реалізується через створення класів (груп) з навчанням мовою цього народу поряд з державною мовою.

Встановлено, що особи, які належать до корінних народів, нацменшин України, які почали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 продовжують отримувати таку освіту відповідно до правил, які діють до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону, що стосуються мови навчання представників національних меншин України.

Своєю чергою в Міністерстві освіти і науки України запевнили, що мовні положення нового закону про освіту в Україні не порушують Європейську хартію регіональних мов або мов меншин та Рамкову конвенцію про захист національних меншин.