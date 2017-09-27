У Авакова винним у вибухах під Вінницею назвали начальника Генштабу Муженка

Нардеп, член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що відповідальність за вибухи на військових складах в Калинівці повинні понести глава Генерального Штабу ЗСУ Віктор Муженко і його заступник, який відповідає за збереження військових складів.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Цей стратегічний склад, слідом за балаклійським та сватівським військовими складами, перетворився в ніщо через тотальну безкарність вищого військового керівництва Збройних сил України за попередні катастрофи», – написал Геращенко.

На його думку, місце Віктора Муженка повинен зайняти молодий і відповідальний офіцер Збройних Сил, «який повинен очолити процес справжньої, а не фейкової реформи нашої Армії і Флоту».

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Основною причиною вибухів на складі Геращенко вважає халатність, недбалість і безкарність вищого військового керівництва, «що за три з гаком роки жодного разу не поніс відповідальності ні за що».

При цьому нардеп виступив з пропозицією до парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони на найближчому засіданні розглянути питання про звернення до Верховного Головнокомандувача Президента України Петра Порошенка з пропозицією відправити у відставку Главу Генерального штабу Віктора Муженка і його заступника, відповідального за збереження і безпеку військових складів».

Крім того, він запропонував провести депутатські перевірки на військових складах і зробити висновки про те, що ще потрібно зробити для забезпечення їхньої безпеки.

«Також пропоную заслухати, за участю ЗМІ, звіт про використання 300 мільйонів гривень, виділених Верховною Радою в бюджеті-2017 Генеральному штабу на забезпечення безпеки і збереження військових складів. Судячи з усього, ці гроші, як зазвичай, пішли як вода в пісок», – написав нардеп.

«Якщо Верховний головнокомандувач продовжить робити вигляд що нічого не відбувається після вибухів складів в Сватовому, Балаклії та Калинівці, і не робити кадрових висновків на самому верху, то це злочинно по відношенню до безпеки нашої країни», – додав Геращенко.