У Авакова винним у вибухах під Вінницею назвали начальника Генштабу Муженка
Член Колегії МВС Антон Геращенко запропонував ініціювати відставку глави Генштабу Віктора Муженка.
Нардеп, член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що відповідальність за вибухи на військових складах в Калинівці повинні понести глава Генерального Штабу ЗСУ Віктор Муженко і його заступник, який відповідає за збереження військових складів.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
«Цей стратегічний склад, слідом за балаклійським та сватівським військовими складами, перетворився в ніщо через тотальну безкарність вищого військового керівництва Збройних сил України за попередні катастрофи», – написал Геращенко.
На його думку, місце Віктора Муженка повинен зайняти молодий і відповідальний офіцер Збройних Сил, «який повинен очолити процес справжньої, а не фейкової реформи нашої Армії і Флоту».
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Основною причиною вибухів на складі Геращенко вважає халатність, недбалість і безкарність вищого військового керівництва, «що за три з гаком роки жодного разу не поніс відповідальності ні за що».
При цьому нардеп виступив з пропозицією до парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони на найближчому засіданні розглянути питання про звернення до Верховного Головнокомандувача Президента України Петра Порошенка з пропозицією відправити у відставку Главу Генерального штабу Віктора Муженка і його заступника, відповідального за збереження і безпеку військових складів».
Крім того, він запропонував провести депутатські перевірки на військових складах і зробити висновки про те, що ще потрібно зробити для забезпечення їхньої безпеки.
«Також пропоную заслухати, за участю ЗМІ, звіт про використання 300 мільйонів гривень, виділених Верховною Радою в бюджеті-2017 Генеральному штабу на забезпечення безпеки і збереження військових складів. Судячи з усього, ці гроші, як зазвичай, пішли як вода в пісок», – написав нардеп.
«Якщо Верховний головнокомандувач продовжить робити вигляд що нічого не відбувається після вибухів складів в Сватовому, Балаклії та Калинівці, і не робити кадрових висновків на самому верху, то це злочинно по відношенню до безпеки нашої країни», – додав Геращенко.