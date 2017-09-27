У БПП пропонують залучити фахівців НАТО для переоблаштування складів боєприпасів

Для переоблаштування складів боєприпасів слід залучити фахівців з країн НАТО, заявила народний депутат фракції "Блок Петра Порошенко" (БПП) Ірина Фриз, коментуючи ситуацію з вибухами в Калинівці.

"Вважаю, що ситуація в Калинівці повинна поставити на порядок денний питання негайного активного залучення фахівців країн НАТО для переобладнання, налагодження системи інвентаризації військового майна, інженерного облаштування складів боєприпасів і критичного військового майна", - написала Фриз на сторінці в Facebook.

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"Питання облаштування військових арсеналів доцільно винести на контроль тимчасової парламентської комісії у рамках парламентсько-демократичного контролю. Це дасть можливість підвищити темпи наведення порядку на об'єктах і зніме політичні спекуляції з цього питання, дозволивши членам парламенту долучитися до роботи по залученню іноземних фахівців і контролю над виконанням робіт", - додала вона.

Депутат також зазначила, що всі висновки щодо ситуації на арсеналі в Калинівці слід робити лише після забезпечення умов роботи слідчо-оперативної групи і підкреслила, що до локалізації та ліквідації пожежі не можливо встановити його причину.

Однак, за словами Фриз, той факт, що арсенали в Україні є вкрай вразливими об'єктами і ставали центром уваги під час вибухів у 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 і 2015 роках, підтверджує системність проблеми при різних урядах.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня в 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу р. Калинівка Вінницької області. Увечері цього ж дня у Вінницьку область прибув прем'єр-міністр Володимир Гройсман з метою з'ясувати обставини і проконтролювати ліквідацію надзвичайної ситуації.

За останніми даними, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій евакуювали близько 30 тисяч чоловік. Також ДСНС ліквідувала загоряння 4 житлових будинків, яке виникло внаслідок попадання боєприпасів.

Станом на 15.00 середи вибухи на складах боєприпасів у Калинівці Вінницької області припинилися.