Жителі Калинівки можуть повернутися додому, рух буде відкрито - РНБО

Жителі Калинівки, які були евакуйовані після початку вибухів на складі боєприпасів у Вінницькій області, вже сьогодні зможуть повернутися додому. Про це повідомив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Михайло Коваль, повідомляє "Громадське".

Жителі Калинівки, які були евакуйовані після початку вибухів на складі боєприпасів у Вінницькій області, вже сьогодні зможуть повернутися додому. Про це повідомив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Михайло Коваль, повідомляє Громадське.

"Вирішили, що людей будуть повертати. Сьогодні рух буде відкрито і люди зможуть повернутися додому", – йдеться в повідомленні.

У Вінницькій області встановлено півсотні блокпостів, території патрулюють сотні поліцейських.

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Впродовж доби співробітники МНС досліджували всі вулиці в Калинівці, всі боєприпаси були зібрані.

Нагадаємо, в Міноборони заявили, що на військовому складі під Калинівкою більше не фіксуються вибухи.