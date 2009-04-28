У БЮТ відхрестилися від коаліції з ПР, хоча Тимошенко щось таке казала...

Блок Юлії Тимошенко не веде переговорів з Партією регіонів про створення коаліції двох фракцій. Про це в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV заявив народний депутат України (фракція БЮТ), голова Виконкому партії «Реформи і Порядок» Остап СЕМЕРАК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПРП, за його словами, поширення інформації про такі переговори – «це технології, які використовують опоненти Юлії ТИМОШЕНКО для того, щоб понизити її шанси на перемогу на президентських виборах».

У той же час парламентарій наголосив, що «прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО ще півроку тому закликала всі фракції парламенту об’єднатися заради ефективного та швидкого подолання кризи».

На думку депутата, «у чотирьох фракцій (окрім комуністів) немає надто великих розбіжностей в економічних поглядах, тому для подолання економічної кризи коаліція чотирьох фракцій була б цікавою».

О.СЕМЕРАК зазначив, що основою спільного плану дій чотирьох фракцій з виведення країни з кризи має бути зміна Конституції. «Я більш ніж переконаний, що Конституцію потрібно змінювати, і це треба робити сьогодні, оскільки той дуалізм влади, який існує, потрібно долати. А побудувавши якісну вертикаль влади, ми зможемо вийти з цієї кризи», – сказав політик.

«Я хочу підкреслити, що це повинен бути продукт не двох фракцій. Це повинен бути продукт консенсусу українського парламенту – як мінімум, чотирьох фракцій. Принципово важливо, щоб за цю Конституцію проголосували не 300 чи 301 народний депутат, а понад 400», – наголосив О.СЕМЕРАК.