Гасіння пожежі на складі боєприпасів у Калинівці показали з висоти (відео)
На відео зафіксовані наслідки вибухів у Калинівці, а також як літаки гасять палаючий арсенал.
Проект "На висоті" виклав кадри гасіння пожежі воєнного арсеналу в Калинівці Вінницької області, зняті з літака. Посилання на YouTube-канал проекту у своєму Facebook поширило Головне управління ДСНС у Вінницькій області.
Читайте такожВибухи на складі боєприпасів під Вінницею: глава Генштабу відповів на звинувачення Як повідомляв УНІАН, ввечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, розташованих у районі міста Калинівка Вінницької області.
Постраждала одна особа, горіло 7 будинків. Із зони ризику евакуйовано було понад 30 тис. людей.
Слідчі відпрацьовують чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу.
Ввечері 27 вересня в Мінобороні повідомили, що на складах боєприпасів у Калинівці припинилися вибухи.
Сьогодні людям дозволили повернутися до своїх домівок.