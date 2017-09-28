Гасіння пожежі на складі боєприпасів у Калинівці показали з висоти (відео)

Проект "На висоті" виклав кадри гасіння пожежі воєнного арсеналу в Калинівці Вінницької області, зняті з літака. Посилання на YouTube-канал проекту у своєму Facebook поширило Головне управління ДСНС у Вінницькій області.

Читайте такожВибухи на складі боєприпасів під Вінницею: глава Генштабу відповів на звинувачення Як повідомляв УНІАН, ввечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, розташованих у районі міста Калинівка Вінницької області.

Постраждала одна особа, горіло 7 будинків. Із зони ризику евакуйовано було понад 30 тис. людей.

Слідчі відпрацьовують чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу.

Ввечері 27 вересня в Мінобороні повідомили, що на складах боєприпасів у Калинівці припинилися вибухи.

Сьогодні людям дозволили повернутися до своїх домівок.