Вибухи у Калинівці: люди почали самостійно повертатися у свої домівки

На Вінниччині сапери завершують обстеження 5-кілометрової зони після вибухів снарядів на складах поблизу Калинівки, після чого евакуйовані жителі цієї території зможуть повернутись додому.

Як повідомили УНІАН у департаменті у справах ЗМІ Вінницької ОДА, наразі на території розльоту снарядів працюють сапери, а вже з 15:00 год. після завершення обстеження піротехнічними підрозділами ДСНС населених пунктів, які потрапили в 5-ти кілометрову зону, буде організовано повернення людей до своїх домівок.

«Ситуація на даний момент залишається непростою. Спільними, навіть героїчними діями військових та підрозділів ДСНС вдалось локалізувати пожежу – станом на цю хвилину, немає активного полум’я. Окремі вибухи час від часу виникали через високу температуру, яка ще зберігається в осередку займання, проте вони вже не несуть тієї загрози, яка була ще добу назад», - повідомив перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко під час відкриття чергової сесії обласної ради.

Після локалізації вибухів на військових складах, люди, яких було евакуйовано, почали самостійно повертатися у свої домівки.

«Ми поки що просимо місцевих мешканців утриматися від швидкого повернення до своїх осель. Там з учорашнього дня працюють сапери та вибухотехніки. 22 бригади, а це більше 100 осіб. Маємо надію, що після обіду буде завершено обстеження 5-кілометровї зони і вони зосередять свої зусилля на складах боєприпасів», - зазначив Гижко.

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Тим, хто все ж ризикує передчасно повертатися додому, в облдержадміністрації просять повідомляти ДСНС щодо будь-яких підозрілих предметів, які зустрічатимуться на шляху, або на території домогосподарств.

«Мешканці можуть зателефонувати до державної служби надзвичайних ситуацій і повідомляти, якщо вони бачать у своїх домогосподарствах якісь незрозумілі предмети, або залишки боєприпасів. Туди одразу виїжджають вибухотехніки та сапери. На цю годину вже надійшло 78 звернень до вибухотехніків і вони виїхали на місце», - уточнив посадовець.

З прибуттям населення, тобто сьогодні розпочнеться відновлення енерго- та газопостачання.

Керівництво області обіцяє, що місцевими органами влади буде проведено подвірний обхід для оцінки збитків внаслідок надзвичайної ситуації.

Навчально-виховний процес в дошкільних та освітніх навчальних закладах розпочнеться з 2 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, інформацію про пожежу та вибухи на військовому складі у Калинівці подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.113 Кримінального кодексу (диверсія). Сьогодні головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що, за даними слідства, у день вибухів на складі боєприпасів в Калинівці на території Вінницької області не було диверсійних груп та безпілотних літальних апаратів.