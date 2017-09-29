Начальник УДО Гелетей використовував підлеглих для обслуговування свого дня народження - розслідування

Працівники Управління держохорони виконували функції обслуги на святкуванні 50-річного ювілею свого керівника Валерія Гелетея. Це зафіксували журналісти програми «Схеми», пише Радіо Свобода.

Зокрема, держохоронці звіряли списки запрошених, були паркувальниками та почесною вартою, зустрічаючи гостей свята у парадній формі та віддаючи їм честь. Вартові-держслужбовці несли службу на приватному заході свого начальника до останнього відвідувача.

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Святкування відбулось 28 серпня у Будинку офіційних прийнять Державного управління справами у центрі Києва за адресою Грушевського, 22.

Безперешкодний в’їзд та виїзд гостей зі свята забезпечували співробітники Нацполіції, які для цього вимикали світлофори та поставили регулювальника.

Серед тих, хто завітав на день народження Гелетея, були міністр молоді і спорту Ігор Жданов, віце-прем’єр-міністр В'ячеслав Кириленко, голова ЦВК Михайло Охендовський, керівник держпідприємства «Укроборонпром» Роман Романов, низка голів вищих судів (Богдан Львов, Ярослав Романюк, Борис Гулько), екс-прем’єр Арсеній Яценюк, нинішній очільник уряду Володимир Гройсман, спікер парламенту Андрій Парубій та генпрокурор Юрій Луценко.

Саме на весіллі сина Луценка за виконанням невластивих їм функцій також були помічені співробітники Управління держохорони, які, зокрема, забезпечують охорону генерального прокурора і членів його родини «в місцях постійного і тимчасового перебування».

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«Схеми» запитали у Валерія Гелетея, для чого працівників держохорони так масово використали для обслуговування його приватного банкету. Але він не побачив у цьому жодних суперечностей: «Я маю право на те, щоб відсвяткувати в тому форматі, кого я охороняю, кому я забезпечую безпеку, з ким я спілкуюся, від життя яких залежить моя доля. Де б це не було: перукарня, будь-які інші місця. Там, де присутні перші особи, завжди є людина, яка віддає честь, це порядок для військовослужбовців. Тому тут немає жодних порушень».

УДО, серед іншого, забезпечує охорону прем’єр-міністра, голови Верховної Ради, голови Верховного суду, генерального прокурора, що прибули на святкування.

При цьому сам Валерій Гелетей як очільник УДО не є охоронюваною законом особою: супровід держохорони не передбачений ані для нього, ані для членів його родини. Всупереч цьому, він використовує працівників УДО не тільки з метою власної фізичної охорони, а й як приватних водіїв для своєї родини.

Журналісти зафіксували, як один з держохоронців – Олександр Зубко – підвозив на святкування дружину, молодшого сина та невістку Гелетея. Виявилось, що членів родини очільника УДО він возить систематично на постійній основі. Наприклад, відвозить та забирає сина свого начальника зі школи.

«Зубко – не особистий водій родичів Валерія Гелетея, якому вони платять власні кошти. Він головний спеціаліст автотранспортного відділу Управління держохорони, який отримує більше ніж 10 тисяч гривень зарплатні із держбюджету щомісяця. І законом такі обов’язки, як транспортування містом сина свого начальника, на нього не покладені», – йдеться в сюжеті.

Відповідно до закону «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», у місцях постійного і тимчасового перебування державна охорона забезпечує безпеку: президента України; голови Верховної Ради України; прем’єр-міністра України; голови Конституційного суду України; голови Верховного суду України; першого заступника голови Верховної Ради України; першого віце-прем’єр-міністра України; міністра закордонних справ України; генерального прокурора, – а також безпеку членів їхніх родин, які проживають разом із ними або супроводжують їх.