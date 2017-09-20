Напад співробітників УДО на журналістів: Гелетей хоче перевірити на поліграфі всіх учасників інциденту (відео)

Начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей зустрівся з журналістом та оператором "Радіо Свобода" та представниками інших ЗМІ, щоб оговорити попередні результати службового розслідування інциденту між співробітниками УДО й знімальною групою.

За словами Гелетея, порушення журналістом та оператором інформагентства "Радіо Свобода" режиму у місці тимчасового перебування осіб, щодо яких, відповідно до законодавства, здійснюються охоронні заходи, стало причиною непорозуміння та резонансу в ЗМІ.

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"У ході зустрічі присутніх було ознайомлено з результатами попереднього службового розслідування, відповідно до якого фактів правопорушень із боку військовослужбовців УДО України не виявлено", - йдеться у повідомленні начальника Управління державної охорони на його сторінці у Facebook.

Крім того, глава УДО додав, що охоронне відомство готове до проведення додаткових незалежних перевірок щодо правомірності дій його підлеглих.

"Також пропоную всім фігурантам інциденту, в тому числі й представникам інформаційного агентства "Радіо Свобода", пройти тестування на поліграфі", - заявив Гелетей.

У свою чергу, журналіст "Радіо Свобода" Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook прокоментував зустріч із Гелетеєм. "Військовослужбовець упав. Там який горб! У темряві, пісок. Спіткнувся, впав і зачепився за оператора", - передав він слова начальника УДО.

Нагадаємо, інцидент стався у ніч на 16 вересня у Конча-Заспі біля одного з ресторанів, в якому перебували президент Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, віце-спікер Ірина Геращенко та ціла низка політиків. Журналіст повідомив, що на нього та оператора напали співробітники УДО, намагаючись завадити зйомці.

Згодом начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей зателефонував до головного редактора "Радіо Свобода" Інни Кузнєцової і вибачився перед Михайлом Ткачем за поведінку співробітників.

18 вересня програма "Схеми" оприлюднила відео нападу на знімальну групу в ніч на 16 вересня поряд з ресторанним комплексом у Козині, де в цей час, за їхньою інформацією, святкував весілля син генерального прокурора.