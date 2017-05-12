У МВС підтверджують викрадення бойової зброї з автомобіля охоронця Гелетея

У Міністерстві внутрішніх справ України підтверджують викрадення двох одиниць короткоствольної зброї та великої кількості набоїв до неї з автомобіля співробітника Управління державної охорони в ніч з 7 на 8 травня.

Як повідомили у Департаменті комунікації МВС України, за фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 185 (крадіжка) та ст. 262 (викрадення зброї) Кримінального кодексу України.

Раніше сайт "Страна.UA" з посиланням на джерела в МВС повідомив, що у Олександра Волкова, який є охоронцем керівника УДО Валерія Гелетея, з автомобіля викрали два пістолета з бойовими патронами.

"За даними наших джерел, під час перебування у Вінниці 7 травня Волков залишив в багажнику свого автомобіля Toyota Camry два пістолети. Повернувшись до авто лише 8 травня після опівночі, він виявив пошкоджене авто і викрадення зброї. Як стало відомо, в багажнику автомобіля знаходився табельний GLOCK-17 серийний номер LKW012 з двома магазинами, заряженими бойовими патронами у кількості 34 одиниці і нагородна Beretta 92FS серійний номер G 76318Z також з двома магазинами з бойовими патронами в кількості 26 одиниць", - повідомляло видання.

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У статті зазначалося, що формально Волков значиться у спецпідрозділі "Булат". «Волков супроводжує Гелетея під час пересування містом в одному автомобілі, під час пішого пересування перебуває з ним поряд, включаючи й охоронні заходи. Під час перебування Гелетея в адміністративній будівлі УДО України Волков знаходиться в його приймальні», - зазначало видання.

Агентству УНІАН у прес-службі УДО пообіцяли прокоментувати цю інформацію, проте станом на 19.00 коментар так і не надали.