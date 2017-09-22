"Схеми" показали сюжет про весілля сина Луценка, під час знімання якого працівники УДО напали на журналістів

Журналісти програми "Схеми" опублікували сюжет про весілля сина генерального прокурора України Юрія Луценка, під час знімання якого зазнали нападу з боку співробітників Управління державної охорони. Святкування відбулось 15 вересня у заміському комплексі під Києвом, пише Радіо Свобода.

Окрім президента Петра Порошенка, який прибув разом із дружиною, журналісти зафіксували на святкуванні прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, першого віце-прем’єра Степана Кубіва, колишнього прем’єра Арсенія Яценюка, мера Києва Віталія Кличка, віце-спікера парламенту Ірину Геращенко, міністра інформполітики Юрія Стеця, міністра юстиції Павла Петренка.

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Також на весіллі відгуляла низка народних депутатів, зокрема депутати від "Блоку Петра Порошенка" Гліб Загорій, Сергій Трегубенко, Олександр Третьяков та народний обранець від "Народного фронту" Андрій Іванчук.

Окрім того, був помічений позафракційний депутат Андрій Деркач, колишній "регіонал", який голосував за так звані "диктаторські закони 16-го січня".

Журналісти зафіксували на святкуванні весілля сина генпрокурора заступника голови фракції "Блок Петра Порошенка" народного депутата Ігоря Кононенка, екс-голову Адміністрації президента, а нині секретаря Національної інвестиційної ради Бориса Ложкіна та секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова.

Таким чином президент, прем’єр та багато інших політиків зібралися під Києвом у Конча-Заспі на закритій вечірці. Аби журналісти не побачили відвідувачів, співробітники Управління державної охорони всіляко намагаються не дати зафіксувати події на відео.

Спочатку вони намагаються перекрити камеру з одного боку: два мікроавтобуси паркують перед оператором. Тим часом другий оператор намагається знімати інший заїзд, але й тут стоїть один мікроавтобус, а згодом з’являється ще один. І нарешті третій мікроавтобус остаточно перекреслює будь-які шанси зняти парковку закладу.

А під час виїзду зі святкування президента Порошенка здійснили фізичний напад на знімальну групу, щоб перешкодити зйомці цього моменту. Оператор Борис Троценко отримав струс мозку та пошкодження руки.

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Після нападу співробітниками Управління державної охорони знімальна група програми «Схеми» викликала поліцію на місце інциденту і написала заяву за фактом перешкоджання журналістській діяльності.

Під час спостережень за святкуванням нам впадають в око кілька епізодів. Наприклад, «Тойота кемрі» з номерним знаком АА0001СК, яка зареєстрована на Генеральну прокуратуру України. А також жінка, яка спочатку стоїть біля мікроавтобуса, що привіз святковий торт. Згодом охоронець її веде до автівки.

Журналісти фіксують, як жінка залишає вечірку саме в цій автівці. Чи має ця жінка посаду в ГПУ і на яких підставах відомчий автомобіль її відвозив? Про це «Схеми» публічно запитали генерального прокурора в мережі Facebook. Однак відповіді так і не отримали.

Це не єдиний епізод, який має ознаки зловживання генеральним прокурором службовим становищем. Мікроавтобус із номерним знаком АА0013МО, який співробітник УДО пропускає на парковку закладу, також зареєстрований на Генеральну прокуратуру України.

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Що робить на приватному заході родини генпрокурора відомча автівка? Виявляється, авто слугує сховищем для подарунків. При цьому вантажниками працюють співробітники УДО. Наприклад, охоронці виносять полотно, схоже на портрет молодят. Охоронець сідає у відомчий мікроавтобус ГПУ і вивозить подарунки.

Згодом і відомча «Тойота», і відомчий мікроавтобус повертаються на святкування.

«Схеми» надіслали запит до Генеральної прокуратури з проханням повідомити, на яких підставах службові автомобілі ГПУ обслуговували святкування весілля старшого сина генпрокурора.

«Присутність автомобілів Генеральної прокуратури України в місцях тимчасового перебування Генерального прокурора України жодним чином не свідчить про їхнє використання в приватних цілях, а обумовлюється необхідністю забезпечення державної охорони генерального прокурора України та членів його сім’ї», – така відповідь надійшла від Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ.

Згодом начальник УДО Валерій Гелетей ось так пояснив дії своїх підлеглих: "Там же який горб! Цей військовослужбовець упав, ви ж не будете говорити, що він не упав? Там же отакий горб! У темряві, пісок, спіткнувся, упав і зачепився за оператора".

Гелетей повідомив, що, за результатами службової перевірки, його підлеглі нічого не порушували: «Нема порушення. Поліція відмовила в порушенні 6.1, наскільки я пам’ятаю».

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Натомість порушення встановили з боку знімальної групи програми. «Ви там працювали з 17-ї години. Це не було так, що ви заїхали і вас не побачили. Ви з 17-ї години, м’яко кажучи, порушували режим території. За великим рахунком працівники повинні були б вислати поліцію і за порушення режиму скласти протокол, але, знову таки, ми просто замучились викликати поліцію через будь-які такі випадки», – зауважив Гелетей.

Президент України Петро Порошенко не коментував силовий напад працівників УДО на знімальну групу програми «Схеми», що трапився саме під час його виїзду зі святкування весілля генпрокурорського сина. Прохання редакції висловити свою позицію з цього приводу залишилось без відповіді.