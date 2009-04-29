Литвин: буде – як Бог дасть, але гірше не буде

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що рішення Конституційного Суду за поданням Президента України Віктора ЮЩЕНКО про порядок формування уряду коаліцією фракцій не змінить ситуацію в державі на гіршу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

«Буде – як буде, а буде – як Бог дасть. Але гірше не буде», – зазначив В.ЛИТВИН.

За його словами, всіх цікавить, хто буде головною владою в Україні. «У самому запиті Президента (до КС) міститься позиція, що він визнає наявність коаліції. Питання як сформульоване? У результаті створення нової коаліції чи повинна вона вносити кандидатуру прем`єра. Йдеться не про коаліцію, вона мало кого за великим рахунком цікавить. Цікавить, хто буде головною владою в країні, а головна влада в країні у того, у кого фінанси», – сказав спікер.

«Навіть якщо гіпотетично уявити, що рішення суду буде такого змісту – необхідно подати кандидатуру. Подадуть. Що, цей уряд піде, якщо хтось дуже сильно бажає, щоб він пішов, або не бажає, щоб він пішов?», – сказав В.ЛИТВИН.

Коментуючи побоювання деяких експертів щодо того, що рішення КС з даного питання дасть підстави В.ЮЩЕНКУ достроково припинити повноваження Верховної Ради і призначити позачергові парламентські вибори, В.ЛИТВИН сказав, що указ можна прийняти, але питання - як його реалізувати.

Глава парламенту також додав: «На якому законі обирати? Якщо не буде змінений цей закон, я навіть можу прізвища на 50% позаписувати - хто сидітиме в парламенті. Те ж саме буде, так? Якщо в нинішньому складі (парламенту) потрібні героїчні зусилля для того, щоб усадити за роботу, то що тоді буде?».

Розвиваючи тему, В.ЛИТВИН зазначив, що перед тим, як ухвалювати рішення, потрібно «порахувати розвиток подій на три-п`ять кроків уперед». «Тому що прийняти можна все. Можна заборонити, щоб сонце сходило…», – сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня Конституційний Суд оприлюднить ухвалене 28 квітня рішення у справі про конституційне подання глави держави щодо офіційного роз`яснення положення частини восьмої статті 83 Конституції України у системному зв`язку із положеннями частин шостої, сьомої статті 83, пункту 9 частини першої статті 106, частин третьої, четвертої статті 114 Конституції України (офіційне роз`яснення Конституції України у частині повноважень коаліції з формування уряду України).