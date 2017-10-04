Скандал довкола зйомок весілля сина Луценка: трьох офіцерів УДО притягнули до відповідальності

Трьох військовослужбовців Управління державної охорони України притягнуто до дисциплінарної відповідальності за перешкоджання зйомці знімальною групою "Радіо Свобода Схеми: корупція в деталях - RFERL" весілля сина генерального прокурора Юрія Луценка.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні державної охорони.

«Завершилося проведення службового розслідування, ініційованого начальником Управління державної охорони України генерал-полковником Валерієм Гелетеєм, щодо інциденту, який стався 15 вересня за участю журналістів Радіо Свобода та військовослужбовців УДО України», - йдеться у повідомленні.

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«За результатами службового розслідування трьох офіцерів Управління державної охорони України притягнуто до дисциплінарної відповідальності. З військовослужбовцями УДО України також проведено додаткові заняття щодо дотримання правил військової ввічливості та поведінки військовослужбовців, визначених Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України", - поінформували в УДО.

Водночас на сайті Управління повідомляється, що найближчим часом буде проведено "круглий стіл" з експертами в сфері взаємодії із засобами масової інформації та представниками ЗМІ, щоб розробити низку спільних превентивних механізмів, аби у майбутньому уникнути подібних інцидентів.

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 16 вересня у Конча-Заспі біля одного з ресторанів, в якому святкували весілля сина Луценка, співробітники Управління державної охорони, намагаючись завадити зйомці журналістів, за словами представників ЗМІ, напали на них.

В УДО розпочали внутрішнє розслідування через дії співробітників, а глава Держохорони Валерій Гелетей заявив про те, що його підлеглий не нападав на журналістів, а перечипився через схил й схопився за оператора.