У Раді з'явився ще один проект про реінтеграцію Донбасу - альтернативний до президентського

15:22, 04 жовтня 2017
Політика
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Тексту законопроекту на сайті парламенту наразі немає.

Цей законопроект - альтернативний до президентського / Міністерство оборони України

У Верховній Раді України зареєстровано альтернативний до президентського депутатський проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями (№7163-1).

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Його авторами є віце-спікер ВР Оксана Сироїд та ряд депутатів від фракції "Самопоміч".

Головний Комітет - з питань національної безпеки і оборони.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня у Верховній Раді України було зареєстровано президентський проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163).

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Теги: #реінтеграція Донбасу#закон про реінтеграцію Донбасу