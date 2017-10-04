У Раді з'явився ще один проект про реінтеграцію Донбасу - альтернативний до президентського
Тексту законопроекту на сайті парламенту наразі немає.
У Верховній Раді України зареєстровано альтернативний до президентського депутатський проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями (№7163-1).
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Його авторами є віце-спікер ВР Оксана Сироїд та ряд депутатів від фракції "Самопоміч".
Головний Комітет - з питань національної безпеки і оборони.
Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня у Верховній Раді України було зареєстровано президентський проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163).