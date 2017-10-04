Порошенко вніс в Раду законопроект про відновлення суверенітету над Донбасом

14:45, 04 жовтня 2017
Політика
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У Верховній Раді з'явився перший із двох очікуваних президентських законопроектів щодо Донбасу.

Головний комітет по законопроекту — з питань національної безпеки і оборони / фото УНІАН

У Верховній Раді України зареєстровано президентський проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163).

Як передає кореспондент УНІАН, наразі тексту законопроекту на сайті парламенту ще не оприлюднено, а міститься лише інформація щодо його реєстрації.

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Головний комітет по цьому законопроекту — з питань національної безпеки і оборони.

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Теги: #реінтеграція Донбасу#законопроект щодо Донбасу