Порошенко вніс в Раду законопроект про відновлення суверенітету над Донбасом

У Верховній Раді України зареєстровано президентський проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163).

Як передає кореспондент УНІАН, наразі тексту законопроекту на сайті парламенту ще не оприлюднено, а міститься лише інформація щодо його реєстрації.

Читайте такожУ Порошенка підтвердили підготовку двох законопроектів щодо Донбасу

Головний комітет по цьому законопроекту — з питань національної безпеки і оборони.