Порошенко вніс в Раду законопроект про відновлення суверенітету над Донбасом
14:45, 04 жовтня 2017Політика
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У Верховній Раді з'явився перший із двох очікуваних президентських законопроектів щодо Донбасу.
Головний комітет по законопроекту — з питань національної безпеки і оборони / фото УНІАН
У Верховній Раді України зареєстровано президентський проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163).
Як передає кореспондент УНІАН, наразі тексту законопроекту на сайті парламенту ще не оприлюднено, а міститься лише інформація щодо його реєстрації.
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Головний комітет по цьому законопроекту — з питань національної безпеки і оборони.
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