Військова прокуратура України оголосила в розшук заступника і секретаря Шойгу

Головна військова прокуратура відправила до суду обвинувальні акти у відношенні трьох високопоставлених посадових осіб Збройних сил Росії. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Читайте також"Іловайський котел": ГПУ очікує результатів експертизи для висунення підозр високопосадовцямЙдеться про заступника міністра оборони РФ генерала армії Дмитра Булгакова, статс-секретаря – заступника міністра оборони РФ генерала армії Миколу Панкова та заступника головнокомандувача Військово-морського флоту РФ віце-адмірала Олександра Федотенкова.

"Високопоставлені чиновники в лютому-березні 2014 року, перебуваючи на території Автономної республіки Крим і Севастополя, діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими керівниками Збройних сил Російської Федерації та представниками влади РФ, скоїли умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення встановленого Конституцією України порядку, схиляли шляхом погроз і підкупу військовослужбовців Командування ВМС ЗС України до вчинення державної зради, здійснили пособництво у веденні агресивної війни проти України, сприяли безперешкодному вторгнення ЗС РФ для здійснення військової окупації території півострова Крим", - йдеться в повідомленні Генпрокуратури.

4 жовтня обвинувальні акти щодо цих осіб були направлені в суд.

Зараз їх оголосили в розшук. Судом надано дозвіл на їх затримання і доставку в суд для вирішення питання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.