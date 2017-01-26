Армія РФ на кордоні з Україною демонструює готовність Росії до масштабного вторгнення – Клімкін

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

"Росія постійно тримає цю військову присутність. Вона намагається постійно дестабілізувати ситуацію, і вона намагається дестабілізувати ситуацію також вздовж кордону, таким чином просто додатково показуючи, що у будь-який момент російське вторгнення може набути більш масштабного характеру, і ми все це прекрасно розуміємо", - наголосив Клімкін.

"Ми до цього готові, але те, що відбувається, воно зрозуміло усьому світові, і це теж дуже важливо", - сказав Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, 17 червня 2016 року в Міноборони РФ заявили про формування мотострілецької дивізії у Південному військовому окрузі в Ростовській області, з території якої регулярно здійснюється вторгнення на тимчасово окупований Донбас для підтримки російських бойовиків. 2 грудня в Міноборони РФ заявили, що 150-а мотострілецька дивізія розпочала «виконання завдань».

24 січня 2017 року т. в. о. начальника Управління верифікації Генерального штабу Збройних сил України полковник Владислав Пономарьов заявив, що за 50 км від кордону з Україною у Ростовській області РФ у районі формування мотострілецької дивізії чисельністю у 10,5 тис. військових збройних сил РФ виявлено багато артилерії.

25 січня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія продовжить зміцнювати війська на кордоні з Україною, і підкреслив, що ведення війни в сучасних умовах неможливе без повномасштабного застосування авіації.