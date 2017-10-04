Сторона Росії на переговорах у Мінську визнала заборгованість за використання воды в ОРЛО

Представник Російської Федерації в робочій підгрупі з економічних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі визнав необхідність сплати боргу за спожиту в окупованих районах Луганської області воду.

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Про це повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

"У рамках економічної підгрупи представник РФ визнав необхідність сплати боргу за спожиту в ОРЛО воду і висловив готовність до участі у розробці механізму погашення заборгованості відповідно до українського законодавства", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня спеціальний представник Організації з безпеки та співробітництва в Європі в ТКГ МартінСайдік заявив, що учасники переговорного процесу в рамках засідання Тристоронньої контактної групи домовилися про створення стійкого механізму оплати за поставки води на окупований Донбас.