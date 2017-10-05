Націоналісти під Радою завершили мітинг проти законопроектів щодо Донбасу

На площі Конституції біля будівлі Верховної Ради України завершилась акція активістів партій «Національний корпус» та «ВО «Свобода», які вимагали не ухвалювати президентські законопроекти щодо здійснення державної політики на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг завершився спільним читанням молитви.

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Голова партії "Національний корпус", народний депутат Андрій Білецький, виступаючи перед протестувальниками, сказав, що "сьогодні у нас позитивний день".

"Сьогодні Україна не має жодних статусів ОРДЛО, сьогодні Україна на законодавчому рівні унітарна країна, сьогодні не проголосовані ті закони, які робили реальними, робили абсолютно законними Мінські процеси", - додав Білецький.

Також він сказав, що сьогодні вдалося не допустити прийняття нового закону, який би дозволив торгівлю з окупованими територіями.

Своєю чергою депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв припустив, що "завтра може бути спроба нового голосування" за законопроекти щодо Донбасу.

Станом на 18.40 усі мітингувальники розійшлися. Також правоохоронці зняли охорону парламенту навколо площі Конституції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку біля парламенту понад 100 осіб протестували проти ухвалення законопроектів щодо Донбасу. Пізніше їхня кількість збільшилась до близько 200. Вони декілька разів підпалювали димові шашки та фаєри.

Чисельність правоохоронців біля ВР щонайменше в чотири рази перевищувала кількість мітингувальників.