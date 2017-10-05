Спікер ВР Андрій Парубій закрив засідання Ради, не розглянувши законопроекти щодо реінтеграції Донбасу. Він нагадав, що наступне засідання розпочнеться завтра о 10.00.

Через блокування президії ВР сьогодні не було розглянуто президентські законопроекти, які стосуються Донбасу (№№7163 та 7164). Ці законопроекти були обговорені, але не відбулося голосування щодо них.

Відповідно до Регламенту Верховної Ради, у такій ситуації парламент не має права переходити до розгляду інших питань, доки не завершено розгляд цих законопроектів.

Читайте такожХаос у президії Ради: як нардепи чубилися через законопроект про реінтеграцію Донбасу (фоторепортаж)

Перед цим перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко продовжила засідання парламенту на 15 хвилин після перерви.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада на початку вечірнього засідання почала розгляд законопроектів щодо державної політики і забезпечення суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях.

Це три законопроекти: президентський - №7163 та два депутатських - 7163-1, 7163-2. Авторами одного альтернативних законопроектів є депутати від “Самопомочі”, іншого - депутати від ВО «Свобода».

Пізніше кілька десятків народних депутатів, зокрема від “Самопомочі” та позафракційних, зібралися в президії парламенту та біля трибуни і намагалися блокувати роботу.

Читайте такожНаціоналісти під Радою заявили про готовність штурмувати парламент

Так, депутати від “Самопомочі” Єгор Соболєв та Вікторія Войцицька, коли голови ВР не було на його робочому місці, почали викручувати мікрофони з його робочого місця.

Парубій повернувся до свого робочого місця, але його не пускали. Біля президії відбулась штовханина.

Також позафракційний депутат Надія Савченко вирвала мікрофон у Турчинова, коли він говорив про спроби заблокувати роботу парламенту і його рішення щодо визнання Росії агресором.

Після цього Парубій оголосив перерву у засіданні Верховної Ради і закликав лідерів фракцій зібратися на нараду.