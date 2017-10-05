У Порошенка розповіли, коли продовжиться голосування за закон про реінтеграцію Донбасу

Нардепи не вийшли з процедури голосування щодо проектів про реінтеграцію Донбасу, голосування продовжиться у п'ятницю 6 жовтня.

Про це заявила депутатка від «Блоку Петра Порошенка», представник президента в парламенті Ірина Луценко, - пише Громадське.

«Депутати мобілізовані на завтра, ми налаштовані серйозно працювати, будемо працювати разом із Народним фронтом. Ми будемо ставити закони, ми не вийшли з процедури їх розгляду, сьогодні встигли виступати тільки 3 фракції, не виступили РПЛ і БПП», — зауважила вона.

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«Президент був у нормальному стані, тут зараз не треба злитись, тут треба реально показати світові, що ми держава, що парламент, що ми державники. Тут треба зберегти міжнародну коаліцію», - додала вона.

Вона додала, що фракція БПП засідатиме вранці 6 жовтня сама, а президент проводитиме консультації з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, 4 жовтня президентський законопроект щодо реінтеграції Донбасу було подано до парламенту. Зокрема, документом визначаються тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях. Проект закріплює пріоритетність виконання безпекових положень Мінських домовленостей. За фізичними та юридичними особами зберігається право власності та інші речові права на майно, у тому числі на нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, що розташовані на тимчасово окупованих територіях.