Четверо активістів намагалися прорватися до Ради (відео)

Під стінами Верховної Ради від ранку зібрались близько сотні мітингувальників через другу спробу парламенту розглянути закони щодо реінтеграції Донбасу, передає ТСН.

Парламент охороняють у посиленому режимі – правоохоронців сьогодні кілька сотень.

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Четверо молодих людей намагались пройти через кордон правоохоронців до Ради, між ними та спецпризначенцями сталася перепалка, яка закінчилась затриманням чотирьох активістів.

В одного з затриманих під час подій стався напад епілепсії – медики, які чатують на місці, надали йому допомогу. Згодом за півгодини перемовин активістів відпустили з обіцянкою, що акція буде мирною.

Як повідомляв УНІАН, під Радою сталися сутички між "Національним корпусом" та поліцією.