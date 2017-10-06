Під Радою сталися сутички між "Національним корпусом" та поліцією

Під стінами Верховної Ради Відбулися сутички. Про це повідомляє "Громадське".

Поліція затримала кількох представників "Національного корпусу". Серед затриманих - один з керівників партії Сергій Філімоненко.

Зіткнення тривали кілька хвилин, учасників бійки правоохоронці поклали на землю і вивели в оточенні поліції.

Читайте такожУ Києві під Печерським судом побилися активісти, є постраждалі (фото)

Зазначимо, що політична партія "Національний корпус" була створена 14 жовтня 2016 року на базі громадської організації "Громадянський корпус "Азов".

Як повідомляв УНІАН, біля трибуни Ради знову сталася бійка. Бійка сталася відразу після представлення законопроекту Турчиновим.