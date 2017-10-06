У президентський законопроект щодо Донбасу необхідно додати питання деокупації Криму – Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Рефат Чубаров наголошує, що у президентський законопроект щодо Донбасу має бути внесено і норми щодо деокупації Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час розгляду президентського законопроекту про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163).

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Чубаров підкреслив, що завдяки цьому законопроекту є можливість "вийти з єдиною формулою перед усім світом, перед партнерами, перед ворогом - це єдина формула відновлення територіальної цілісності України в межах кордонів, визнаних міжнародним співтовариством, включати Автономну Республіку Крим та місто Севастополь".

"Починаючи з назви цього проекту і по всьому тексті ми маємо включити Крим та виписати норми, які ведуть до деокупації Криму і окремих районів Донецької і Луганської областей", - сказав депутат і закликав до другого читання врегулювати це питання.